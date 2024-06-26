​Посли ЄС погодили пакет санкцій проти Білорусі

Посли Євросоюзу погодили новий пакет санкції проти Білорусі.
Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС.
"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії до України, зокрема, боротьбу з обходом санкцій", - йдеться в дописі у соцмережі Х.
- Нещодавно латвійська міністерка закордонних справ Байба Браже заявила, що Латвія вважає успіхом ухвалення 14 пакету санкцій ЄС проти Росії, але також виступає за те, аби обмежувальні заходи поширили і на Білорусь.
- У лютому цього року Рада Європейського Союзу продовжила обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі й підтримкою війни Росії проти України, ще на рік, до 28 лютого 2025 року.
- Окремі обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на виїзд. Наразі у списку є 233 фізичні особи, включно з Олександром Лукашенком, і 37 юридичних осіб.
- Тим часом днями Рада ЄС ухвалила новий, 14-ий пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи спрямовані проти економіки та приватних осіб путінського режиму.