​Посли ЄС погодили пакет санкцій проти Білорусі

"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії до України", - наголосило бельгійське головування у ЄС.

Посли Євросоюзу погодили новий пакет санкції проти Білорусі.

Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС.

"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії до України, зокрема, боротьбу з обходом санкцій", - йдеться в дописі у соцмережі Х.