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​Посли ЄС погодили пакет санкцій проти Білорусі

"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії до України", - наголосило бельгійське головування у ЄС.

​Посли ЄС погодили пакет санкцій проти Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко
Фото: president.gov.by

Посли Євросоюзу погодили новий пакет санкції проти Білорусі.

Про це повідомило бельгійське головування у Раді ЄС.

"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії до України, зокрема, боротьбу з обходом санкцій", - йдеться в дописі у соцмережі Х.

  • Нещодавно латвійська міністерка закордонних справ Байба Браже заявила, що Латвія вважає успіхом ухвалення 14 пакету санкцій ЄС проти Росії, але також виступає за те, аби обмежувальні заходи поширили і на Білорусь.
  • У лютому цього року Рада Європейського Союзу продовжила обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі й підтримкою  війни Росії проти України, ще на рік, до 28 лютого 2025 року.
  • Окремі обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів, на фізичних осіб додатково поширюється заборона на виїзд. Наразі у списку є 233 фізичні особи, включно з Олександром Лукашенком, і 37 юридичних осіб.
  • Тим часом днями Рада ЄС ухвалила новий, 14-ий пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи спрямовані проти економіки та приватних осіб путінського режиму.
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