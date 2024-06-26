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З 2019 року в Сінгапурі конфіскували $4,4 млрд “брудних грошей”

Половина з цих незаконних активів були отримані унаслідок минулорічного рекордного скандалу.

З 2019 року в Сінгапурі конфіскували $4,4 млрд “брудних грошей”
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

За останні п’ять років у Сінгапурі конфісковано 6 мільярдів сингапурських доларів (4,4 мільярда доларів), пов’язаних із злочинною діяльністю та відмиванням грошей, пише Bloomberg.

Половина з цих незаконних активів були отримані унаслідок минулорічного рекордного скандалу.

Відповідно до урядового звіту, зі суми, яка була конфіскована в період з січня 2019 року по червень 2024 року, близько 416 мільйонів сінгапурських доларів повернули жертвам. 1 мільярд сінгапурських доларів конфіскувала держава. 

Відповідно до звіту, в якому викладено підхід країни до повернення незаконних активів, влада міста-держави помітила, що діяльність з відмивання грошей “стає все більш витонченою, передбачає швидке переміщення великих сум незаконних коштів і впливає на багатьох жертв через кордони”.

“Злочинці можуть обійти навіть найсуворіші режими боротьби з відмиванням грошей. Вони постійно шукатимуть прогалини, які можна використовувати. Проте заходи не повинні бути надмірними і душити законні інвестиції”, ‒ заявив прем'єр-міністр Лоуренс Вонг на відкритті пленарного засідання Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. 

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Сінгапур наразі вимагає додаткову інформацію від сімейних офісів та хедж-фондів, одночасно активізуючи закриття бездіяльних фірм. Банки у фінансовому центрі також посилюють контроль над своїми багатими та потенційними клієнтами, щоб уникнути впливу незаконних потоків.

Глобальний наглядовий орган, який збирається цього тижня в Сінгапурі, готовий додати Венесуелу та Монако до свого “сірого списку” за відсутність достатнього прогресу у зупинці незаконних фінансових потоків.

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