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Президент Кенії на тлі заворушень скасував підвищення податків

Попри поступки глави держави, мітингарі готові продовжувати акції до його відставки.

Президент Кенії на тлі заворушень скасував підвищення податків
Президент Кенії Вільям Руто
Фото: EPA/UPG

Через масові заворушення у кенійській столиці Найробі, які закінчилися жертвами серед мітингарів, президент країни Вільям Руто вирішив піти на поступки і виконати вимоги протестувальників.

Як пише Reuters, глава держави заявив, що не буде підписувати законопроєкт, який передбачав підвищення податків. Документ буде відкликано з парламенту, будівля якого напередодні зазнала штурму. Під час цих подій загинули щонайменше 23 людини.

Руто пообіцяв розпочати діалог з опозицією та вдатися до заходів щодо заощадження бюджетних коштів - серед яких скорочення витрат на роботу його власного офісу. 

Віцепрезидент Рігаті Гачагуа звинуватив у кривавих сутичках поліціянтів та учасників протестів розвідувальну службу країни і закликав її голову піти у відставку.  

Проте самі мітингарі, серед яких чимало молоді, не збираються зупинятися і прагнуть домогтися відставки президента. На четвер запланована найбільша акція, яку назвали "мільйонний марш".

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