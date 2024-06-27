Президент Кенії на тлі заворушень скасував підвищення податків

Попри поступки глави держави, мітингарі готові продовжувати акції до його відставки.

Через масові заворушення у кенійській столиці Найробі, які закінчилися жертвами серед мітингарів, президент країни Вільям Руто вирішив піти на поступки і виконати вимоги протестувальників.

Як пише Reuters, глава держави заявив, що не буде підписувати законопроєкт, який передбачав підвищення податків. Документ буде відкликано з парламенту, будівля якого напередодні зазнала штурму. Під час цих подій загинули щонайменше 23 людини.

Руто пообіцяв розпочати діалог з опозицією та вдатися до заходів щодо заощадження бюджетних коштів - серед яких скорочення витрат на роботу його власного офісу.

Віцепрезидент Рігаті Гачагуа звинуватив у кривавих сутичках поліціянтів та учасників протестів розвідувальну службу країни і закликав її голову піти у відставку.

Проте самі мітингарі, серед яких чимало молоді, не збираються зупинятися і прагнуть домогтися відставки президента. На четвер запланована найбільша акція, яку назвали "мільйонний марш".