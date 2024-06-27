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В Болівії почався військовий переворот

Сполучені Штати закликали до спокою та стриманості.

В Болівії почався військовий переворот
Військові входять до штаб-квартири уряду Болівії в Ла-Пасі, Болівія, 26 червня 2024 року
Фото: EPA/UPG

В Ла-Пасі у Болівії броньована машина прорвала вхід до президентського палацу, за нею побігли солдати. В Болівії оголосили військовий переворот.

Про це повідомляє Reuters.

Військові зайняли площу Мурільйо перед будівлею уряду в Ла-Пасі та штурмують будівлю. Всіх працівників з неї евакуювали.

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Водночас президент Болівії Луїс Арсе заявив про "дивні рухи деяких підрозділів армії" і закликав шанувати демократію.

Генерал Хуан Хосе Суніга звернувся до журналістів на площі та згадав про зростаючий гнів у країні, оскільки Болівія бореться з економічним спадом через виснаження резервів центрального банку та тиск на болівійську валюту, тому що експорт газу вичерпався.

В свою чергу, Сполучені Штати заявили, що уважно стежать за ситуацією, і закликали до спокою та стриманості.

А президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор засудив спробу державного перевороту та висловив підтримку президенту Луїсу Арсе.

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