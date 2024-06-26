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Литва виділятиме на підтримку України не менше 0,25% ВВП

Гроші виділятимуться на підтримку безпеки та оборони України.

Литва виділятиме на підтримку України не менше 0,25% ВВП
Литва виділятиме на підтримку України не менше 0,25% ВВП
Фото: Гітанас Науседа

Литва продовжить надавати Україні суттєву допомогу для протидії російській агресії.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Він зазначив, що сьогодні, 26 червня, на засіданні Державної ради оборони домовилися виділити не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України.

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“Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу”, - запевнив Науседа.

Литва системно надає допомогу Україні, як зброєю, так і політичну. 

  • Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що Вільнюс готовий надіслати персонал для допомоги в навчанні військ на українській території.

  • Уряд Литви виділить Україні 13,5 млн євро на закупівлю радарів, які покращать оповіщення, візуальне попередження атаки Росії.

  • Уряд Литви придбає для ЗСУ 6 РЛС Amber-1800 з дальністю виявлення об’єктів до 400 кілометрів.

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