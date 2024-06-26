Литва виділятиме на підтримку України не менше 0,25% ВВП

Литва продовжить надавати Україні суттєву допомогу для протидії російській агресії.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
Він зазначив, що сьогодні, 26 червня, на засіданні Державної ради оборони домовилися виділити не менше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України.
“Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу”, - запевнив Науседа.
Литва системно надає допомогу Україні, як зброєю, так і політичну.
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