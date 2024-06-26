Колишньому президенту Гондурасу загрожують 40 років у в'язниці через наркозлочини

Колишньому президенту Гондурасу Хуану Орландо Ернандесу загрожують декади років у в'язниці, пише Reuters.

Сьогодні американський суддя має виности вирок за злочини, пов'язані з наркотиками та вогнепальною зброєю.

55-річному Ернандесу загрожує обов’язковий мінімум 40 років тюремного ув’язнення. Суд присяжних Манхеттена визнав, що він брав мільйони доларів хабарів, щоб захистити поставки кокаїну в США торговців, з якими він колись публічно проголосив боротьбу.

Федеральні прокурори закликали окружного суддю США Кевіна Кастеля засудити Ернандеса до довічного ув'язнення, щоб надіслати сигнал іншим торговцям людьми та їхнім спільникам в уряді.

“Без таких корумпованих політиків, як обвинувачений, великомасштабний міжнародний обіг наркотиків, про який йдеться у цій справі, і подальше нестримне насильство, пов'язане з наркотиками, реалізувати важко, якщо не неможливо”, ‒ заявили прокурори.

Ернандес очолював Гондурас, союзника США в Центральній Америці, з 2014 по 2022 рік. Його адвокат Ренато Стабіле закликав Кастеля призначити не більше 40 років за гратами, назвавши це фактично довічним ув'язненням.

Експрезидент перебуває у в'язниці в Брукліні після його екстрадиції з Тегусігальпи в квітні 2022 року.

Під час двотижневого судового розгляду прокурори заявили, що Ернандес використовував гроші від наркотиків для підкупу чиновників і маніпулювання результатами голосування під час президентських виборів у Гондурасі в 2013 і 2017 роках. Кілька засуджених торговців людьми свідчили, що вони підкупили Ернандеса.

Даючи свідчення на свій захист, Ернандес заперечував отримання хабарів від наркокартелів. Тим часом його адвокати звинуватили засуджених торговців людьми в тому, що вони прагнули помститися за політику Ернандеса щодо боротьби з наркотиками.

У травні Кастель відхилив пропозицію Ернандеса про новий судовий процес.

Молодшого брата Ернандеса, Тоні Ернандеса, у березні 2021 року засудили до довічного ув'язнення за звинуваченнями в наркозлочинах.