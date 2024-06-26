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Північна Корея запустила балістичну ракету, яка вибухнула у повітрі

Ракета пролетіла близько 250 кілометрів.

Північна Корея запустила балістичну ракету, яка вибухнула у повітрі
Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 рік

Північна Корея запустила балістичну ракету, яка вибухнула у повітрі, пише Bloomberg.

Ракету випустили зранку у середу з району поблизу Пхеньяна, повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Ракета пролетіла близько 250 кілометрів і вибухнула в повітрі на схід від північнокорейського прибережного міста Вонсан, розкидавши уламки на кілька кілометрів. Ракета, ймовірно, була оснащена гіперзвуковим плануючим апаратом ‒ боєголовкою, призначеною для маневрування на високих швидкостях, щоб уникнути перехоплення.

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Південнокорейська та американська розвідки проводять аналіз, щоб дізнатися більше деталей.

Це перший запуск балістичної ракети з того часу, як режим Кім Чен Іна наприкінці травня випустив низку балістичних ракет малої дальності.

  • За останні роки Пхеньян уникав невдач зі запуском ракет. Кім розгорнув новий комплекс ракет, здатних нести ядерні боєголовки і призначених для завдання ударів по материковій частині США, а також по союзникам Америки ‒ Японії та Південній Кореї.
  • Заступник держсекретаря США Курт Кемпбел заявив, що в обмін на постачання зброї Москві для війни проти України Північна Корея може отримувати від Росії технічну допомогу з розробки ядерної зброї і ракет великої дальності.
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