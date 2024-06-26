Північна Корея запустила балістичну ракету, яка вибухнула у повітрі, пише Bloomberg.
Ракету випустили зранку у середу з району поблизу Пхеньяна, повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.
Ракета пролетіла близько 250 кілометрів і вибухнула в повітрі на схід від північнокорейського прибережного міста Вонсан, розкидавши уламки на кілька кілометрів. Ракета, ймовірно, була оснащена гіперзвуковим плануючим апаратом ‒ боєголовкою, призначеною для маневрування на високих швидкостях, щоб уникнути перехоплення.
Південнокорейська та американська розвідки проводять аналіз, щоб дізнатися більше деталей.
Це перший запуск балістичної ракети з того часу, як режим Кім Чен Іна наприкінці травня випустив низку балістичних ракет малої дальності.
- За останні роки Пхеньян уникав невдач зі запуском ракет. Кім розгорнув новий комплекс ракет, здатних нести ядерні боєголовки і призначених для завдання ударів по материковій частині США, а також по союзникам Америки ‒ Японії та Південній Кореї.
- Заступник держсекретаря США Курт Кемпбел заявив, що в обмін на постачання зброї Москві для війни проти України Північна Корея може отримувати від Росії технічну допомогу з розробки ядерної зброї і ракет великої дальності.