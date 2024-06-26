Північна Корея запустила балістичну ракету, яка вибухнула у повітрі, пише Bloomberg.

Ракету випустили зранку у середу з району поблизу Пхеньяна, повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Ракета пролетіла близько 250 кілометрів і вибухнула в повітрі на схід від північнокорейського прибережного міста Вонсан, розкидавши уламки на кілька кілометрів. Ракета, ймовірно, була оснащена гіперзвуковим плануючим апаратом ‒ боєголовкою, призначеною для маневрування на високих швидкостях, щоб уникнути перехоплення.

Південнокорейська та американська розвідки проводять аналіз, щоб дізнатися більше деталей.

Це перший запуск балістичної ракети з того часу, як режим Кім Чен Іна наприкінці травня випустив низку балістичних ракет малої дальності.