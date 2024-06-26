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У Росії заблокували доступ до 81 ЗМІ країн Євросоюзу

Влада РФ називає це "відповіддю" на закриття доступу до чотирьох російських пропагандистських мереж, пов’язаних із Кремлем.

У Росії заблокували доступ до 81 ЗМІ країн Євросоюзу
Ілюстративне фото
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Росія 25 червня оголосила про заборону доступу до десятків ЗМІ з 25 країн Європейського союзу, заявивши, що це є відповіддю на заборону ЄС, оголошену в травні для кількох російських ЗМІ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У списку, опублікованому російським Міністерством закордонних справ, – 81 видання з країн ЄС (всіх, окрім Хорватії і Люксембургу). Серед них – теле- та радіокомпанії, газети, журнали, онлайн-ЗМІ. У списку – німецькі Spiegel і FAZ, французькі Le Monde і Liberation, іспанська El País, італійські La Stampa і La Repubblica, агенція France Presse, громадські телерадіокомпанії низки країн.

Москва звинуватила європейські медіа в "систематичному поширенні недостовірної інформації про хід спеціальної військової операції" (так російська влада називає вторгнення своєї армії в Україну). У заяві МЗС також ідеться про те, що   якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення.

Речник Державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що цей крок є ще однією ознакою репресій російського уряду проти журналістів.

"Вони бояться, що їхній власний народ почує правду; почує правду про дії Росії всередині Росії, дії уряду щодо репресій над власним народом, про російські дії з вторгнення до сусіда і незаконної окупації сусіда", - прокоментував він заборону.

МЗС Австрії розкритикувало рішення Москви і викликало тимчасового повіреного у справах посольства РФ у Відні.

"Це рішення є ще одним, хоча й недивним, кроком [президента Росії Володимира] Путіна, спрямованого на придушення різноманіття засобів масової інформації й, таким чином, на те, щоб тримати своє населення в невіданні", – заявили в міністерстві.

Що передувало

  • В ЄС у травні оголосили, що блокують доступ до чотирьох російських пропагандистських мереж, пов’язаних із Кремлем: "РИА Новости", "Известия", "Российская газета", Voice of Europe ("Голос Європи").  Раніше у ЄС також заборонили мовлення Russia Today і Sputnik.
  • Від початку повномасштабного російського вторгнення в Росії заблокували понад мільйон сайтів, у тому числі соціальні мережі Facebook, Instagram і Twitter (зараз – X), а також сайти незалежних від російської влади ЗМІ. Для обходу блокувань росіяни використовують VPN-сервіси, які влада РФ теж регулярно блокує.
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