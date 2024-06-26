У Росії заблокували доступ до 81 ЗМІ країн Євросоюзу

Влада РФ називає це "відповіддю" на закриття доступу до чотирьох російських пропагандистських мереж, пов’язаних із Кремлем.

Росія 25 червня оголосила про заборону доступу до десятків ЗМІ з 25 країн Європейського союзу, заявивши, що це є відповіддю на заборону ЄС, оголошену в травні для кількох російських ЗМІ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У списку, опублікованому російським Міністерством закордонних справ, – 81 видання з країн ЄС (всіх, окрім Хорватії і Люксембургу). Серед них – теле- та радіокомпанії, газети, журнали, онлайн-ЗМІ. У списку – німецькі Spiegel і FAZ, французькі Le Monde і Liberation, іспанська El País, італійські La Stampa і La Repubblica, агенція France Presse, громадські телерадіокомпанії низки країн.

Москва звинуватила європейські медіа в "систематичному поширенні недостовірної інформації про хід спеціальної військової операції" (так російська влада називає вторгнення своєї армії в Україну). У заяві МЗС також ідеться про те, що якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, російська сторона також перегляне своє рішення.

Речник Державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що цей крок є ще однією ознакою репресій російського уряду проти журналістів.

"Вони бояться, що їхній власний народ почує правду; почує правду про дії Росії всередині Росії, дії уряду щодо репресій над власним народом, про російські дії з вторгнення до сусіда і незаконної окупації сусіда", - прокоментував він заборону.

МЗС Австрії розкритикувало рішення Москви і викликало тимчасового повіреного у справах посольства РФ у Відні.

"Це рішення є ще одним, хоча й недивним, кроком [президента Росії Володимира] Путіна, спрямованого на придушення різноманіття засобів масової інформації й, таким чином, на те, щоб тримати своє населення в невіданні", – заявили в міністерстві.

Що передувало