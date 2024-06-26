Нідерланди викликали посла Ізраїлю після заяв про шпигунство за МКС

У відомстві вимагають пояснень щодо інформації про факт імовірного шпигунства ізраїльських спецслужб за працівниками МКС.

Міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла Ізраїлю і вимагає пояснень щодо інформації про факт ймовірного стеження і шпигунства ізраїльських розвідслужб за працівниками МКС, пише The Guardian.

Офіційні особи Нідерландів вимагають від посла Ізраїлю Моді Ефраїма прояснити інформацію щодо ймовірної таємної кампанії зі стеження та шпигунства ізраїльських розвідслужб проти старшого персоналу Міжнародного кримінального суду (МКС).

Як показало розслідування Guardian, ізраїльські спецслужби намагалися протягом дев’яти років підірвати, вплинути та нібито залякати офіс головного прокурора МКС.

Напередодні речник МЗС Нідерландів заявив, що ізраїльського посла «попросили з'явитися в Міністерство у зв'язку зі звинуваченнями, зробленими в статтях». Він додав, що відбулася розмова, «в якій було висловлено занепокоєння Нідерландів». Представник МЗС країни відмовився обговорювати деталі, пославшись на конфіденційність дипломатичних розмов.

У посольстві Ізраїлю не прокоментували ситуацію.

"Як держава, де наразі знаходиться МКС, Нідерланди зобов’язані згідно з угодою з судом захищати безпеку персоналу МКС і гарантувати, що вони "вільні від будь-якого втручання", — ідеться у матеріалі видання.