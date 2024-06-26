Росія почала суд на американським журналістом Еваном Гершковичем

Його звинуватили в шпигунстві.

Росія розпочала судовий процес проти Евана Гершковича – журналіста американської газети The Wall Street Journal, ув'язненого 15 місяців тому. Гершковича доставили до зали суду в Єкатеринбурзі з поголеною головою, пишуть The Telegraph та BBC.

Росія звинувачує американця в шпигунстві: нібито він для ЦРУ збирав дані про російське виробництво танків. Гершкович, його газета і уряд США відкинули звинувачення.

Ув'язнений перед початком суду не дав журналістам жодного коментаря.

Кореспондентів спершу допустили до судової зали, але потім вигнали: процес триватиме за закритими дверима. Журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.