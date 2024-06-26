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Росія почала суд на американським журналістом Еваном Гершковичем

Його звинуватили в шпигунстві.

Росія почала суд на американським журналістом Еваном Гершковичем
Еван Гершкович (архівне)
Фото: The Wall Street Journal/Handout via REUTERS

Росія розпочала судовий процес проти Евана Гершковича – журналіста американської газети The Wall Street Journal, ув'язненого 15 місяців тому. Гершковича доставили до зали суду в Єкатеринбурзі з поголеною головою, пишуть The Telegraph та BBC.

Росія звинувачує американця в шпигунстві: нібито він для ЦРУ збирав дані про російське виробництво танків. Гершкович, його газета і уряд США відкинули звинувачення.

Ув'язнений перед початком суду не дав журналістам жодного коментаря. 

Кореспондентів спершу допустили до судової зали, але потім вигнали: процес триватиме за закритими дверима. Журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі. 

  • Геркшовича затримали наприкінці березня 2023-го. Він протягом шести років проживи у Росії, де писав, зокрема, про війну проти України. У центрі міста, біля ресторану, невідомі люди вдягнули йому светр на голову і запхали в машину. За даними журналістів, у Єкатеринбурзі він перебував із завданням написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до "групи Вагнера". У поїздці його супроводжував місцевий активіст.
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