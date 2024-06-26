Міжнародна спілка телекомунікації розгляне скарги України і ЄС проти Росії за злам телеефірів

Росіяни також створювали супутникові перешкоди, а це ставило під загрозу навігацію в повітрі.

Міжнародна спілка телекомунікації (ITU) розглядає серію скарг на Росію від України та інших європейських країн. Йдеться про створення супутникових перешкод, які вплинули на навігаційні служби, та про втручання в ефір, пише The Telegraph.

Зокрема, Росію звинуватили в хакерській атаці на українські телеканали і демонстрацію там кадрів війни, зокрема на дитячих каналах. А ЄС у своїй заяві до ITU повідомив, що створення перешкод заважає сигналам GPS і може поставити під загрозу управління рухом у повітрі.

"У скарзі України до органу ООН від 3 червня задокументовано щонайменше 11 випадків втручання за останні три місяці, які вплинули на десятки українських телепрограм", – повідомили журналісти.

Київ закликав ITU "вжити всіх можливих заходів для зупинки втручання Росії". Уже цими днями спілка розгляне ці скарги.

Франція, Швеція, Нідерланди та Люксембург також надіслали скарги на "шкідливе втручання" у свої супутникові мережі, але ITU не повідомила, кого звинуватили в цих випадках.

Естонія звинуватила Росію у втручанні в роботу навігаційних пристроїв у повітряному просторі над країнами Балтії.