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Нобелівські лауреати виступили проти економічних планів Трампа

16 науковців називають фінансову програму Джо Байдена "на порядок ліпшою".

Нобелівські лауреати виступили проти економічних планів Трампа
Фото: колаж LB.ua, фото EPA/UPG

Група економістів-лауреатів Нобелівської премії підписала спільного листа щодо загроз для американської та світової фінансової системи в разі обрання Дональда Трампа наступним президентом США.

Як пише Reuters, шістнадцятеро науковців вважають, що озвучені республіканцем кроки у сфері економіки призведуть до зростання інфляції. Однією з причин є план запровадити жорсткіші митні обмеження щодо продукції з Китаю. У листі також стверджується, що адміністрація Трампа формує "фіскально безвідповідальні бюджети". 

Натомість економічна програма чинного президента Джо Байдена отримала схвальні відгуки нобелівських лауреатів: вони переконані, що вона "на порядок ліпша", ніж у політичного конкурента.

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