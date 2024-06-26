Time: Україна розраховує провести другий саміт миру до кінця року

Україна розраховує на проведення другого Саміту миру в Саудівській Аравії до кінця року, пише Time.
Президент Володимир Зеленський після повернення з першого саміту, що відбувся в Швейцарії, сказав, що "ніяких пауз зараз" бути не повинно. Він вважає, що зроблено "перший відчутний крок до миру".
Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який займався організацією та залученням учасників до першого саміту, готується до великого випробування – зустрічі з представниками Росії. Як відомо, раніше Україна говорила, що Росія може взяти участь у другому саміті – аби передати їй напрацювання щодо встановлення миру.
- Про те, що Україна хоче провести другий Саміт миру до кінця року, в Офісі президента вже говорили. Однак те, що зустріч відбудеться в Саудівській Аравія, відкрито не оголошували, хоча Зеленський називав цей варіант. 21 червня український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що на проведення заходу претендують декілька "сильних гравців". Київ хотів би, аби саміт прийняла країна Глобального Півдня.
- На першому саміті, що відбувся 15-16 червня в Швейцарії, Росії не було – про її відсутність Україна попереджала ще до його проведення. Позиція Києва полягала в тому, аби не сідати з Росією за стіл переговорів, оскільки ця країна неодноразово відмовлялася від своїх обіцянок. Натомість Україна і потужна кількість її однодумців повинні створити план імплементації української формули миру, що зрештою має привести до завершення війни. Один із пунктів цієї формули говорить про необхідність відновлення кордонів України до рівня 1991 року.
- Присутність представників Росії можлива на другому саміті – аби передати план дій для встановлення миру.
- Україна визнає, що згодом необхідність говорити з Росією виникне. Але в межах саміту миру прямих перемовин не буде, казав заступник голови Офісу президента Жовква.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що ідея саміту миру полягає в тому, аби на другому такому саміті зафіксувати завершення війни. Без Росії це неможливо. Зеленський вважає, що присутність Росії на саміті говоритиме про її згоду закінчити війну.