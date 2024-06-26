Time: Україна розраховує провести другий саміт миру до кінця року

Глави держав і члени делегацій залишають сцену після традиційного групового фото під час Саміту миру

Україна розраховує на проведення другого Саміту миру в Саудівській Аравії до кінця року, пише Time.

Президент Володимир Зеленський після повернення з першого саміту, що відбувся в Швейцарії, сказав, що "ніяких пауз зараз" бути не повинно. Він вважає, що зроблено "перший відчутний крок до миру".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який займався організацією та залученням учасників до першого саміту, готується до великого випробування – зустрічі з представниками Росії. Як відомо, раніше Україна говорила, що Росія може взяти участь у другому саміті – аби передати їй напрацювання щодо встановлення миру.