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У КНДР заявили про успішне випробовування ракети з кількома боєголовками

У КНДР розробка такої ракети є "дуже важливим оборонним технологічним завданням".

У КНДР заявили про успішне випробовування ракети з кількома боєголовками
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У  Північній Кореї заявили про успішне випробування ракети із декількома боєголовками.

Про це пише Yonhap із посиланням на державні північнокорейські ЗМІ.

За даними видання, Центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA) повідомило про те, що ракетне управління Північної Кореї "успішно провело випробування". Воно стосувалося технології, за якою одна балістична ракета несе кілька боєголовок до різних цілей. 

Випробування проходило під наглядом Пак Чон Чона, віце-голови Центральної військової комісії правлячої в Північній Кореї Трудової партії Кореї, і Кім Чон Сіка, першого заступника директора департаменту Центрального комітету ТПК.

Зазначається, що у КНДР розробка такої ракети є "дуже важливим оборонним технологічним завданням". Припускають, що це також може бути головним пріоритетом для північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Розробка технології включена в п’ятирічний план розвитку Північної Кореї, який було оприлюднено у січні 2021 року.

Це перший випадок, коли Північна Корея публічно оприлюднила, що вона провела випробування ракети, щоб забезпечити можливість використання кількох боєголовок.

Проте такі заяви КНДР суперечать повідомленням Південної Кореї про те, що ракета вибухнула в повітрі над Східним морем, пролетівши близько 250 кілометрів.

Одне із військових джерел повідомило виданню, що КНДР могла провести випробувальний запуск гіперзвукової ракети.

  • У травні КНДР випустила кілька балістичних ракет, які пролетіли 350 км і спробувала заглушити сигнали GPS Південної Кореї.
  • За останні роки Пхеньян уникав невдач зі запуском ракет. Кім розгорнув новий комплекс ракет, здатних нести ядерні боєголовки і призначених для завдання ударів по материковій частині США, а також по союзникам Америки ‒ Японії та Південній Кореї.
  • В обмін на постачання зброї Москві для війни проти України Північна Корея може отримувати від Росії технічну допомогу з розробки ядерної зброї і ракет великої дальності.
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