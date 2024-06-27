Невдалий переворот у Болівії: затримали колишнього віцеадмірала ВМС

Влада Болівії, крім генерала-командувача болівійської армії Хуана Хосе Сунігу, який, ймовірно, був лідером невдалої спроби державного перевороту, взяла під варту колишнього віцеадмірала ВМС Хуана Арнеса Сальвадора.

Як пише АР, поліція взяла під контроль площу біля президентського палацу, куди кілька годин перед цим в'їхали танки."Солдати відступили разом із шеренгою військової техніки, припинивши повстання лише через три години", – йдеться у матеріалі.

Фото: EPA/UPG Затриманий ексвіце-адмірал ВМС Болівії Хуан Арнес Сальвадор

"Яку мету ставила ця група? Мета полягала в тому, щоб повалити демократично обрану владу", – прокоментували невдалий переворот в болівійському уряді.

Вже ввечері в середу міністр оборони країни Едмундо Новілло заявив, що "тепер усе під контролем".

Перед своїм арештом Суніга стверджував у коментарях журналістам, що начебто президент Луїс Арсе сам наказав генералу штурмувати палац, щоб "підвищити популярність".

Міністр юстиції Болівії Іван Ліма спростував заяви Суніги, заявивши, що генерал брехав і намагався виправдати свої дії, за які, за його словами, постане перед правосуддям.

Прокуратура вимагатиме максимального покарання від 15 до 20 років позбавлення волі для Суніги "за напад на демократію та Конституцію".