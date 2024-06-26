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Російські окупанти заблоковані на одному з промислових підприємств у Вовчанську, — ОВА

Всі свої накопичення сил противник одразу кидає на штурми на Липецькому й Вовчанському напрямках. 

Російські окупанти заблоковані на одному з промислових підприємств у Вовчанську, — ОВА
Український поліцейський оглядає пошкоджену будівлю під час евакуації місцевого населення
Фото: EPA-EFE/ГЕОРГІЙ ІВАНЧЕНКО

Очільник Харківської ОВА розповів про у Вовчанську, зокрема, про заблокованих окупантів на одному з міських підприємств.

Про це Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону.

"Заблоковані декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств у місті Вовчанську. Росіяни намагаються прорватися, однак несуть постійно втрати по цьому напрямку", — зазначив начальник Харківської ОВА.  За словами глави ОВА, завдання наших військових — завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння. 

Синєгубов також додав, що всі накопичення сил противник одразу кидає на штурми на Липецькому й Вовчанському напрямках. 

"Дійсно, кілька днів ми фіксували затишшя з боку ворога, однак нарощення сил триває. Так само це відбувається і на Куп’янському напрямку. Ворог атакує хвилями — після певного нарощення сил окупанти одразу кидають на штурм всі свої війська", — додає начальник Харківської ОВА.

  • За сьогодні противник тричі атакував на Харківському напрямку, у районі Вовчанська. Всі ворожі штурми підрозділи Сил оборони відбили. Авіація окупантів, з боку Бєлгорода завдала ударів одинадцятьма КАБами по позиціях наших військ біля Липців.
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