Російські окупанти заблоковані на одному з промислових підприємств у Вовчанську, — ОВА

Всі свої накопичення сил противник одразу кидає на штурми на Липецькому й Вовчанському напрямках.

Очільник Харківської ОВА розповів про у Вовчанську, зокрема, про заблокованих окупантів на одному з міських підприємств.

Про це Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону.

"Заблоковані декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств у місті Вовчанську. Росіяни намагаються прорватися, однак несуть постійно втрати по цьому напрямку", — зазначив начальник Харківської ОВА. За словами глави ОВА, завдання наших військових — завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння.

Синєгубов також додав, що всі накопичення сил противник одразу кидає на штурми на Липецькому й Вовчанському напрямках.

"Дійсно, кілька днів ми фіксували затишшя з боку ворога, однак нарощення сил триває. Так само це відбувається і на Куп’янському напрямку. Ворог атакує хвилями — після певного нарощення сил окупанти одразу кидають на штурм всі свої війська", — додає начальник Харківської ОВА.