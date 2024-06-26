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Зеленський доручив спростити видачу документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах

Таке доручення глава держави зробив під час зустрічі з керівництвом Донецької області.

Зеленський доручив спростити видачу документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область, повідомляє пресслужба Офісу президента. 

Серед іншого, президент доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Зазначимо також, що очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін під час зустрічі з Зеленським повідомив, що третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%. Філашкін запевнив, що влада допомагає зводити і другу лінію оборони, за яку відповідають військові. 

Нагадаємо, що президент Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Андрієм Гнатовим приїхали у Донецьку область. Президент офіційно представив військовим нового командувача Об’єднаних сил.

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