Укренерго збільшило обсяг відключень світла на вечір 26 червня

Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Укренерго збільшило обсяги обмежень електропостачання для побутових споживачів увечері 26 червня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Обмеження споживання діють протягом всієї доби. Але з 17:00 до 23:00 їхній обсяг буде більшим.

Графіки можна дізнатися на сайтах обленерго.

В Укренерго зазначили, що головна причина застосування заходів обмеження - наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів росіян по українській енергосистемі.

"Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", - йдеться в повідомленні.