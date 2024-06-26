Тисячі фото ворожих об'єктів і збитки Росії на мільярди: в ГУР повідомили результати роботи "народного супутника"

Завдяки купленому Благодійним фондом Сергія Притули супутнику ICEYE вдалося зробити понад 4000 фото ворожих об'єктів.
Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки супутнику, використали для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога – це мільярди доларів збитків. Статистику використання ГУР опублікувало в Telegram.
За період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників ICEYE фахівці ГУР загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них:
- 370 – аеродроми
- 238 – позиції ППО та радіотехнічної розвідки
- 153 – нафтобази та склади пального
- 147 – склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів
- 17 – військово-морські бази.
Окрім цього, супутник дозволяє слідкувати за пунктами дислокації окупантів, полігонами, центрами мобілізаційного розгортання – це дозволяє відстежувати динаміку рухів з особовим складом та розкривати воєнні наміри. Супутник дозволяє бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою. Також він спроможний точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора.
"«Народний супутник» дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між росією та окупованим Кримом", – повідомили в ГУР.
- Так званий народний супутник фонд Сергія Притули придбав влітку 2022-го. Кошти тоді збирали на три безпілотники Bayraktar, але виробник вирішив подарувати їх. Тому, за запитом Міноборони, фонд спрямував зібрані кошти на купівлю супутника.