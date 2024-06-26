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Тисячі фото ворожих об'єктів і збитки Росії на мільярди: в ГУР повідомили результати роботи "народного супутника"

Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, використали для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога.

Тисячі фото ворожих об'єктів і збитки Росії на мільярди: в ГУР повідомили результати роботи "народного супутника"
Робота супутника
Фото: ГУР у Telegram

Завдяки купленому Благодійним фондом Сергія Притули супутнику ICEYE вдалося зробити понад 4000 фото ворожих об'єктів. 

Близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки супутнику, використали для безпосередньої підготовки вогневого ураження ворога – це мільярди доларів збитків. Статистику використання ГУР опублікувало в Telegram.

За період використання "народного супутника" та доступу до сузірʼя супутників ICEYE фахівці ГУР загалом зробили 4173 знімки ворожих об’єктів, серед них: 

  • 370 – аеродроми
  • 238 – позиції ППО та радіотехнічної розвідки
  • 153 – нафтобази та склади пального
  • 147 – склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів
  • 17 – військово-морські бази. 

Окрім цього, супутник дозволяє слідкувати за пунктами дислокації окупантів, полігонами, центрами мобілізаційного розгортання – це дозволяє відстежувати динаміку рухів з особовим складом та розкривати воєнні наміри. Супутник дозволяє бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів противника з його технікою. Також він спроможний точно ідентифікувати вид та тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора.

"«Народний супутник» дозволяє стежити за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між росією та окупованим Кримом", – повідомили в ГУР.

Виявлені завдяки супутнику об'єкти
Фото: ГУР у Telegram
Виявлені завдяки супутнику об'єкти
Понад 4000 знімків за два роки зробив супутник
Фото: ГУР у Telegram
Понад 4000 знімків за два роки зробив супутник
Супутник може виявляти ворожі цілі
Фото: ГУР у Telegram
Супутник може виявляти ворожі цілі
Фото: ГУР у Telegram
Фото: ГУР у Telegram
Фото: ГУР у Telegram
Фото: ГУР у Telegram
Фото: ГУР у Telegram
Фото: ГУР у Telegram

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