Головне за вівторок, 25 червня: 121 боєзіткнення, обмін полоненими, ордери МКС на арешт Шойгу та Герасимова

Бойові дії на Донеччині, 121 бойове зіткнення, ворожі обстріли, графіки відключень на завтра, міжурядова конференція між Україною і ЄС. Яким запам’ятається 853-й день повномасштабної війни.

Сьогодні ще 90 українців повернулися додому з російського полону, повідомив президент України Володимир Зеленський.

З російського полону повернулись воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники.

“Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках”, - розповів президент.

Зеленський подякував усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих військовополонених.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що впродовж дня ворог намагається шукати шляхи, аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121.

На Харківському напрямку російські загарбники не полишають намірів потіснити із займаних позицій українських захисників в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 39 разів атакував оборонні рубежі українських захисників в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Успіху не мали 32 штурми агресора, ще сім бойових зіткнень станом на 19:00 тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 червня – в новині.

Наступний раунд переговорів щодо вступу України в ЄС відбудеться у липні в одній з європейських країн.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина після завершення першої міжурядової конференції між Україною і ЄС щодо вступу України. "Уже у липні відбудеться наступна зустріч наших делегацій. Де? В Європі", — сказала віцепрем’єр.

Під час сьогоднішньої конференції сторони вже почали узгоджувати календар заходів щодо усіх 33 напрямків майбутніх переговорів. Стефанішина наголосила, що переговори по окремих секторах тільки розпочалися.

Більше інформації – в новині.

Митрополита Тульчинського і Брацлавського Української православної церкви Московського патріархату Іонафана Єлецьких, якого засудили в Україні, у суботу вранці доставили до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії.

Про це повідомили джерела LB.ua.

На кордоні Іонафана зустрічав священнослужитель РПЦ Микола Балашов.

За словами джерел, цінність Єлецьких полягає у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, які утримувалися в Росії. Також митрополита конкретно хотіла забрати російська сторона. Зокрема, від патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва надійшло офіційне звернення.

Подробиці – в новині.

У середу, 26 червня, графіки стабілізаційних відключень по всій Україні діятимуть впродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00.

"За вказівкою «Укренерго» графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", – ідеться у повідомленні ДТЕК.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Друга Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу російських Збройних сил Валерія Герасимова.

Ордери видано за вчинення міжнародних злочинів в Україні щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023-го. Йдеться про напади на цивільних осіб та енергетичну інфраструктуру, а також злочини проти людяності.

Два ордери на арешт були видані за клопотаннями прокуратури.

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