Загальна кількість зіткнень учора знизилася, але на двох напрямках росіяни атакували більше

Йдеться про Харківський і Торецький напрямки.

На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні дії. За добу відбулося вісім бойових зіткнень, бої точилися, зокрема, у районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Тихе Харківської області.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, Стельмахівки, Андріївки, Новоселівки, Піщаного Харківської області. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак російських загарбників у районах населених пунктів Невське, Копанки, Григорівка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районі Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районі Кліщіївки, Іванівського, Часового Яру Донецької області. На Торецькому напрямку противник здійснив 14 безуспішних атак у районі населених пунктів Північне, Нью-Йорк і Торецьк", – сказав він.

На Покровському напрямку захисники відбили 47 атак окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша, Макарівка, Яснобродівка Донецької області.

На Курахівському захисники продовжують стримувати росіян у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог вісім разів атакував позиції українських військ.

На Времівському ворог здійснив чотири безуспішні штурми у районі населених пунктів Костянтинівка і Урожайне.

На Оріхівському відбулося два зіткнення у районах Малої Токмачки і Роботиного.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра", – сказав речник Генштабу, додавши, що було чотири атаки на позиції Сил оборони України.

Протягом доби відбулось загалом 142 бойових зіткнення. Росіяни завдали по території України двох ракетних ударів зі застосуванням двох ракет, 61 авіаційного удару (96 КАБ), здійснили понад 4000 обстрілів (96 обстрілів із застосування реактивних систем залпового вогню).