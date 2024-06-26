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Зеленський затвердив рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у ЗСУ

Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО.

Зеленський затвердив рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем у ЗСУ
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ №382/2024, яким затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем у складі Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Контроль за виконанням рішення покладений на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування – 25 червня.

"З метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабінету міністрів Рада національної безпеки і оборони вирішила: підтримати внесену Кабінетом міністрів пропозицію щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил", – йдеться у документі.

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