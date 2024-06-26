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ГУР: 53-й обмін полоненими ще не закінчився, операція триває

"Ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію".

ГУР: 53-й обмін полоненими ще не закінчився, операція триває
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зазначив, що 53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, оскільки він ще не завершився. Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває", - сказав Юсов.

Він наголосив, що не було жодного легкого обміну полоненими, оскільки Росія нехтує міжнародним гуманітарним правом.

"Складний кожен обмін, складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць та цивільних", - додав спікер.

  • 25 червня ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими з РФ за сприяння ОАЕ, у результаті якого ще 90 українців повернулися додому.
  • За даними українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повернулися  32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-Морських сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.
  • Зокрема вдалося повернути 59 захисників Маріуполя, з них 52 бійці, які вийшли з "Азовсталі". З полону також звільнено п'ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС. 
  • Раніше повідомлялось, що митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців. У суботу вранці його доставили до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії.
  • В кінці травня з російського полону вдалося повернути 75 людей. Це – військові ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та цивільні.
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