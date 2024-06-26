ГУР: 53-й обмін полоненими ще не закінчився, операція триває

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зазначив, що 53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, оскільки він ще не завершився. Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває", - сказав Юсов.

Він наголосив, що не було жодного легкого обміну полоненими, оскільки Росія нехтує міжнародним гуманітарним правом.

"Складний кожен обмін, складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць та цивільних", - додав спікер.