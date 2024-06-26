ГУР: 53-й обмін полоненими ще не закінчився, операція триває

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зазначив, що 53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".
"Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, оскільки він ще не завершився. Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває", - сказав Юсов.
Він наголосив, що не було жодного легкого обміну полоненими, оскільки Росія нехтує міжнародним гуманітарним правом.
"Складний кожен обмін, складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць та цивільних", - додав спікер.
- 25 червня ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими з РФ за сприяння ОАЕ, у результаті якого ще 90 українців повернулися додому.
- За даними українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-Морських сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.
- Зокрема вдалося повернути 59 захисників Маріуполя, з них 52 бійці, які вийшли з "Азовсталі". З полону також звільнено п'ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.
- Раніше повідомлялось, що митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців. У суботу вранці його доставили до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії.
- В кінці травня з російського полону вдалося повернути 75 людей. Це – військові ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та цивільні.