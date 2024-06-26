У Києві фармацевти в аптеці продавали наркотичні засоби без рецептів

Щомісяця вони заробляли на цьому близько 150 000 гривень.

У Києві фармацевти та власники аптеки в Солом'янському районі налагодили безрецептурний продаж нарковмісних препаратів. Щомісяця вони на цьому заробляли близько 150 000 гривень, повідомили в столичній поліції.

Підозрюваними є троє спільників. Це – кияни та мешканці Київської області.

"В рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до незаконного збуту нарковмісних препаратів причетний власник однієї з столичних аптек та два фармацевти. Не маючи відповідних дозволів та ліцензії, вони відпускали киянам нарковмісні пігулки без рецепту. Після проведення контрольованої закупки правоохоронці затримали одну з порушниць в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановили причетність учасників щонайменше до десяти епізодів незаконного продажу ліків", – повідомили правоохоронці.

Фото: поліція Києва в Facebook

Фото: поліція Києва в Facebook

Фігурантам повідомили про підозру за ч.3 статті 321 КК України – незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Про яку саме аптеку йдеться – правоохоронці не уточнили.