Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
Міністр освіти анонсував зміни у правилах вступу на аспірантуру через ухилянтів
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві фармацевти в аптеці продавали наркотичні засоби без рецептів

Щомісяця вони заробляли на цьому близько 150 000 гривень. 

У Києві фармацевти та власники аптеки в Солом'янському районі налагодили безрецептурний продаж нарковмісних препаратів. Щомісяця вони на цьому заробляли близько 150 000 гривень, повідомили в столичній поліції.

Підозрюваними є троє спільників. Це – кияни та мешканці Київської області. 

"В рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до незаконного збуту нарковмісних препаратів причетний власник однієї з столичних аптек та два фармацевти. Не маючи відповідних дозволів та ліцензії, вони відпускали киянам нарковмісні пігулки без рецепту. Після проведення контрольованої закупки правоохоронці затримали одну з порушниць в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановили причетність учасників щонайменше до десяти епізодів незаконного продажу ліків", – повідомили правоохоронці.

Фото: поліція Києва в Facebook

Фото: поліція Києва в Facebook

Фігурантам повідомили про підозру за ч.3 статті 321 КК України – незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, вчинене за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. 

Про яку саме аптеку йдеться – правоохоронці не уточнили. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies