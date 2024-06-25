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Зеленський закликав шведський бізнес узяти шефство над відбудовою одного з постраждалих регіонів України

Президент обговорив зі шведською делегацією інвестиції в Україну

Зеленський закликав шведський бізнес узяти шефство над відбудовою одного з постраждалих регіонів України
Зеленський обговорив зі шведською делегацією інвестиції в Україну
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йоганом Форсселом та представниками шведського бізнесу.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Швеції, прем’єр-міністрові та всьому шведському народові за підтримку України й наших кроків до встановлення справедливого миру.

"Вдячні за всі пакети допомоги, за безпекову угоду, яку ми нещодавно підписали між нашими державами під час мого візиту до Стокгольма, а також за участь Швеції в Саміті миру й приєднання до Спільного комюніке. Це дуже важливо", – сказав президент.

Зеленський запросив шведський уряд і бізнес узяти патронат над відбудовою одного з постраждалих регіонів України.

Також співрозмовники обговорили перспективи використання доходів від заморожених російських активів на потреби нашої держави, посилення санкцій проти держави-агресорки РФ та надання енергетичної підтримки Україні на тлі російських атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Окрему увагу приділили перспективам розширення шведського бізнесу та залучення нових інвестицій в Україну.

Форссел підтвердив значний інтерес шведського бізнесу до здійснення інвестицій та наголосив на важливості відкриття цими днями в Києві торговельного представництва Швеції, що сприятиме подальшому виходу шведських компаній на український ринок.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Швеція зацікавлена у збільшенні інвестицій в Україну. Зокрема, 24 червня своє представництво у Києві відкрила організація Business Sweden

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