Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список

Понад 140 народних депутатів не підписали документ на підтримку заборони УПЦ МП, законопроєкт про яку мають розглянути в другому читанні. Документ створила міжфракційна група, до складу якої увійшли народні депутати всіх фракцій та груп, окрім "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України" – тобто колишньої проросійської ОПЗЖ.

Представники усіх фракцій були долучені до збору підписів, і цей документ є фінальним. Про це повідомили джерела LB.ua у парламенті.

Групу створили після блокування трибуни Верховної Ради нардепами фракції "Європейська Солідарність", які вимагали створити ТСК з питань фортифікацій і винести на голосування заборону УПЦ (МП).

У повному складі поставили підписи на підтримку законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371) представники фракції "Європейська Солідарність" та "Голос".

LB.ua отримав список тих, хто відмовився ставити підписи. До нього потрапили 146 нардепів, зокрема, ті, які наразі перебувають під слідством, як Нестор Шуфрич. Серед тих, хто не підтримав, близько 90 депутатів – від "Слуги народу". Від "Батьківщини" не підтримали двоє.

"Як керівник профільного комітету, я сподіваюся, що до наступного пленарного засідання (не раніше другого тижня липня, – ред.) кількість підписантів збільшиться. Чесно сказати, зараз мене дивує відсутність підписів людей, які, наприклад, підтримали законопроєкт в першому читанні", – сказав LB.ua голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

За власною інформацією LB.ua, станом на зараз, в наявності 221 підпис "за". Очікується, що після Національного молитовного сніданку (призначений до проведення в цю суботу) до них можуть доєднатися близько семи протестантів з різних депутатських груп (наразі підпису жодного з них немає).

Серед підписантів відсутнє також прізвища керівника фракції "Слуг" Давида Арахамії.

"Він поки говорить, що він – «над схваткою», – зазначило джерело LB.ua. – Але якщо він підпишеться, автоматом приєднаються ще декілька людей. Загалом ми розраховуємо, що при 226 підписах ми можемо отримати 236-240 фінальних голосів".