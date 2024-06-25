Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, але не блокуватиме цей процес, – Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, але не блокуватиме його, повідомляє німецьке видання Tagesschau.
Зокрема, Орбан розкритикував початок переговорів про вступ України до ЄС, які сьогодні починаються в Люксембурзі.
“Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів”, – сказав Орбан.
Він каже, що переговори є “чисто політично мотивованим процесом”. Йдеться не про “так” чи “ні” членству в ЄС. “Але спочатку нам доведеться вивчити, якими були б наслідки, якби ми взяли країну у стані війни, чиї кордони на практиці нечіткі”, – сказав Орбан, чия країна головуватиме в Раді ЄС з 1 липня.
- Нещодавно президент Зеленський заявив, що 25 червня Україна очікує фактичного початку перемовин із ЄС щодо вступу.
- 20 червня парламент Нідерландів схвалив переговорні рамки для вступу України та Молдови у ЄС.
- 21 червня Рада Європейського союзу з економічних та фінансових питань (ECOFIN), яка зібралася у Люксембурзі, схвалила переговорні рамки для України та Молдови.
- Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації для участі у переговорах про вступ до ЄС.