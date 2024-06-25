Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, але не блокуватиме цей процес, – Орбан

Орбан вважає, що початок переговорів про вступ України до ЄС є “чисто політично мотивованим процесом”.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, але не блокуватиме його, повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Зокрема, Орбан розкритикував початок переговорів про вступ України до ЄС, які сьогодні починаються в Люксембурзі.

“Угорщина не згодна з цим процесом вступу, але ми не блокуємо його і підтримуємо початок переговорів”, – сказав Орбан.

Він каже, що переговори є “чисто політично мотивованим процесом”. Йдеться не про “так” чи “ні” членству в ЄС. “Але спочатку нам доведеться вивчити, якими були б наслідки, якби ми взяли країну у стані війни, чиї кордони на практиці нечіткі”, – сказав Орбан, чия країна головуватиме в Раді ЄС з 1 липня.