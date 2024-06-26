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НАЗК припиняє фінансувати партію "Голос"

У звітах політсили виявили недостовірні відомості на майже 5 млн грн.

НАЗК припиняє фінансувати партію "Голос"
Кіра Рудик

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що припиняє фінансувати партію "Голос".

У НАЗК пояснили це тим, що у звітах політсили про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III – IV квартали 2020 року виявили недостовірні відомості на майже 5 млн грн.

"За два квартали 2020 року політична партія  «Голос» внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності  партії", - зазначили у НАЗК.

  • Державне фінансування партій запровадили для того, щоб зменшити вплив олігархів на політичну систему. Реформа відбулася у 2015-2016 роках. За ці кошти партії мали б системно працювати, розвивати місцеві осередки, підвищувати рівень взаємодії з виборцями, проводити різноманітні дослідження і підвищувати якість законотворчої діяльності. 
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