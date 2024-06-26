НАЗК припиняє фінансувати партію "Голос"

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що припиняє фінансувати партію "Голос".

У НАЗК пояснили це тим, що у звітах політсили про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III – IV квартали 2020 року виявили недостовірні відомості на майже 5 млн грн.

"За два квартали 2020 року політична партія «Голос» внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії", - зазначили у НАЗК.