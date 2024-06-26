Королівство Тонга підписало Спільне комюніке після завершення першого Саміту миру

Таким чином, Королівство Тонга стало дев'ятим підписантом цього документу після Саміту мира.

Королівство Тонга стало дев'ятим підписантом Спільного комюніке після завершення першого Саміту миру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам”, - написав Зеленський.

Він запевнив, що докладає всіх зусиль, щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН, і голос кожної миролюбної нації має бути почутий.

“Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії”, - наголосив голова держави.