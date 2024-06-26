Королівство Тонга підписало Спільне комюніке після завершення першого Саміту миру

Королівство Тонга стало дев'ятим підписантом Спільного комюніке після завершення першого Саміту миру.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам”, - написав Зеленський.
Він запевнив, що докладає всіх зусиль, щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН, і голос кожної миролюбної нації має бути почутий.
“Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії”, - наголосив голова держави.
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Кооперативна Республіка Гаяна підтримала Спільне комюніке учасників Саміту миру після чого кількість держав і міжнародних організацій, які підписали документ, збільшилася до 88.
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Раніше Спільне комюніке Саміту миру підтримали держава Малаві, Барбадос і Маршалові острови.
- Зі 101 країни і організації, що брали участь, до комюніке приєдналася більшість – близько 80. Згодом Ірак і Йорданія відкликали свої підписи під комюніке. Також свій підпис відкликала Руанда. Натомість до організацій, які підписали підсумковий документ, долучився Вселенський патріархат. Також приєдналися Антигуа і Барбуда та Організація американських держав. Тривають переговори з Індією.