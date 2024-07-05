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Мін'юст через ВАКС хоче передати державі активи Медведчука і Марченко і запевняє, що ці активи - в Україні

Відомство наполягатиме на відкритій трансляції судових слухань у цій справі.

Мін'юст через ВАКС хоче передати державі активи Медведчука і Марченко і запевняє, що ці активи - в Україні
Віктор Медведчук та Оксана Марченко
Фото: Фокус

Міністерство юстиції звернулося до Вищого антикорупційного суду, аби передати державі усі арештовані активи Віктора Медведчука і Оксани Марченко.

Про це повідомила в етері телемаратону заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

За словами Богатих, позов з'явився так пізно тому, що відомство збирало достатню доказову базу. Заступниця глави Мін'юсту пояснила, що лише після 24 травня 2022 року в законодавстві з'явилася санкція статті у вигляді стягнення активів. Відповідно, треба було задокументувати докази злочинної діяльності Медведчука після цієї дати, а не до. Богатих сказала, що всі його дії до цього моменту розглядають як історичну картину і вони можуть бути застосовані для характеристики Медведчука.

Щодо активів, то заступниця міністра запевнила,, що активи Медведчуків не були виведені чи якимось чином відчужені. "Всі активи, які заявлені до стягнення, перебувають під арештом, з ними не відбувалося ніяких дій. Не повинні були відбуватися такі дії", - сказала Богатих.

Посадовиця повідомила, що всі ці активи фізично знаходяться в Україні. "І якщо говорити там про літаки, про судна, про цінності, які описані й заарештовані, то вони мають бути в тих місцях, які забезпечують відповідальне зберігання цих активів", - сказала заступниця глави Мін'юсту.

Також Богатих наголосила, що міністерство клопотатиме про відкриту трансляцію судових слухань у цій справі.

"Уже призначена трійка суддів, ми бачимо по розподілу, хто буде слухати цю справу. Наступне — чекаємо дати першого засідання", - сказала заступниця міністра.

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