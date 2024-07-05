Чоловіка знайшли біля залізничної колії за 2 км від кордону з Польщею.

Чоловік зламав ногу при спробі втекти з України, вистрибнувши з поїзда

Прикордонники знайшли поблизу кордону з Польщею чоловіка, який травмувався при спробі втечі з України.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України (ДПСУ).

“Травмованого чоловіка врятували прикордонники – зі зламаною ногою та розбитою головою лежав біля залізничної колії за 2 км від кордону з Польщею”, - йдеться у повідомленні.

Після надання медичної допомоги розповів, що стрибнув з потяга Київ-Чоп за порадою в одному з анонімних телеграм-каналів.

Він підготувався до незаконного перетину кордону - запасся спальником, карематом, трекінговими кросівками, дощовиком та мотузкою.

Втім, замість Польщі чоловік потрапив до лікарні, і отримав адмінпротокол.