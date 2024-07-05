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Чоловік зламав ногу при спробі втекти з України, вистрибнувши з поїзда

Чоловіка знайшли біля залізничної колії за 2 км від кордону з Польщею.

Чоловік зламав ногу при спробі втекти з України, вистрибнувши з поїзда
Чоловік зламав ногу при спробі втекти з України, вистрибнувши з поїзда
Фото: Пресслужба ДПСУ

Прикордонники знайшли поблизу кордону з Польщею чоловіка, який травмувався при спробі втечі з України.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України (ДПСУ).

“Травмованого чоловіка врятували прикордонники – зі зламаною ногою та розбитою головою лежав біля залізничної колії за 2 км від кордону з Польщею”, - йдеться у повідомленні. 

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Після надання медичної допомоги розповів, що стрибнув з потяга Київ-Чоп за порадою в одному з анонімних телеграм-каналів. 

Він підготувався до незаконного перетину кордону - запасся спальником, карематом, трекінговими кросівками, дощовиком та мотузкою. 

Втім, замість Польщі чоловік потрапив до лікарні, і отримав адмінпротокол.

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