Чоловіка затримали, коли він продав реактивний піхотний вогнемет та реактивну багатоцільову гранату.

Поліцейські затримали у Херсоні підозрюваного у торгівлі зброєю

Співробітники поліції затримали в Херсоні 37-річного жителя Кіровоградської області під час збуту зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік з травня по червень 2024 року збув чотири корпуси гранат Ф-1, чотири запали УЗРГМ-2 та 250 набоїв калібру 5,45.

Підозрюваного затримали під час чергового збуту зброї він - продав реактивний піхотний вогнемет та реактивну багатоцільову гранату місцевому жителю за 40 тис. гривень.

Під час обшуку у нього вдома поліцейські виявили та вилучили боєприпас калібру 30 мм.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.