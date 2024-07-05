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Поліцейські затримали у Херсоні підозрюваного у торгівлі зброєю

Чоловіка затримали, коли він продав реактивний піхотний вогнемет та реактивну багатоцільову гранату.

Поліцейські затримали у Херсоні підозрюваного у торгівлі зброєю
Поліцейські затримали у Херсоні підозрюваного у торгівлі зброєю
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Співробітники поліції затримали в Херсоні 37-річного жителя Кіровоградської області під час збуту зброї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік з травня по червень 2024 року збув чотири корпуси гранат Ф-1, чотири запали УЗРГМ-2 та 250 набоїв калібру 5,45. 

Підозрюваного затримали під час чергового збуту зброї він - продав реактивний піхотний вогнемет та реактивну багатоцільову гранату місцевому жителю за 40 тис. гривень.

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Під час обшуку у нього вдома поліцейські виявили та вилучили боєприпас калібру 30 мм.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

  • Співробітники поліції Херсонської області вилучили арсенал зброї та боєприпасів у групи осіб, яких підозрюють у торгівлі зброєю.
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