Поліцейські затримали у Херсоні підозрюваного у торгівлі зброєю

Співробітники поліції затримали в Херсоні 37-річного жителя Кіровоградської області під час збуту зброї.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік з травня по червень 2024 року збув чотири корпуси гранат Ф-1, чотири запали УЗРГМ-2 та 250 набоїв калібру 5,45.
Підозрюваного затримали під час чергового збуту зброї він - продав реактивний піхотний вогнемет та реактивну багатоцільову гранату місцевому жителю за 40 тис. гривень.
Під час обшуку у нього вдома поліцейські виявили та вилучили боєприпас калібру 30 мм.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
- Співробітники поліції Херсонської області вилучили арсенал зброї та боєприпасів у групи осіб, яких підозрюють у торгівлі зброєю.