Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано

Сенс відлучення полягає в тому, що це лікувальне покарання, яке спонукає до покаяння.

Архиєпископа Віґано, колишнього нунція в США, який не визнає легітимність Папи та останнього вселенського собору, відлучили від церкви.

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

“Архиєпископ Карло Марія Вігано, колишній Апостольський нунцій у Сполучених Штатах Америки, покараний екскомунікою через відмову від сопричастя з Єпископом Риму та Католицькою Церквою”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що архієпископ відмовився визнавати і підкорятися Вселенському Архиєрею, відмовився від сопричастя з членами Церкви, які йому підпорядковані, а також відкидав легітимність і віроучительську владу Другого Ватиканського Вселенського Собору.

Оскільки архієпископ не обрав захисника, йому був призначений урядовий захисник, який здійснював захист Віґано згідно з нормами права.

Таким чином, йому заборонено відправляти Святу Месу та інші таїнства; приймати таїнства; уділяти таїнства та здійснювати інші церемонії літургійного богопочитання; брати будь-яку активну участь у вищезгаданих священнодійствах; виконувати церковні обов'язки, служіння або функції; здійснювати акти управління.

“Сенс відлучення, однак, полягає в тому, що це лікувальне покарання, яке спонукає до покаяння, завжди очікуючи на повернення людини до сопричастя”, - наголосили у Ватикані.