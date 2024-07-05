Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому

Росіяни скинули на Селидове Донецької області дві керовані авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він розповів, що обидві бомби влучили на територію підприємств.
Внаслідок удару пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці і промислова будівля.
“Кожен день ми маємо нові й нові приклади російських воєнних злочинів на нашій землі”, - наголосив Філашкін, і закликав мешканців області евакуюватись своєчасно.
- Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, також відомо про 20 поранених.