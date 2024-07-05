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Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому, - Філашкін

Дві російських бомби влучили на територію підприємств.

Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому, - Філашкін
Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому
Фото: Вадим Філашкін

Росіяни скинули на Селидове Донецької області дві керовані авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він розповів, що обидві бомби влучили на територію підприємств. 

Внаслідок удару пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці і промислова будівля.

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“Кожен день ми маємо нові й нові приклади російських воєнних злочинів на нашій землі”, - наголосив Філашкін, і закликав мешканців області евакуюватись своєчасно.

Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому
Фото: Вадим Філашкін
Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому

Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому
Фото: Вадим Філашкін
Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому

Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому
Фото: Вадим Філашкін
Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому

  • Під час ворожого обстрілу у Волноваському районі на Донеччині загинула співробітниця сільської ради, також відомо про 20 поранених.
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