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Активісти облили фарбою скульптуру Бременських музикантів у Німеччині

Проти трьох осіб відкрили кримінальні справи.

Активісти облили фарбою скульптуру Бременських музикантів у Німеччині
Забруднення фарбою скульптури Бременських музикантів
Фото: скриншот відео

Кліматичні активісти облили чорною фарбою скульптуру Бременських музикантів у Німеччині, передає "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Забруднена чорною фарбою скульптура Бременських музикантів
Фото: Facebook/Letzte Generation
Забруднена чорною фарбою скульптура Бременських музикантів

У Бремені, що на півночі країни, статуя є відомою пам'яткою. 

Свідки побачили трьох активістів із плакатами протестної групи "Останнє покоління" і повідомили про їхні дії поліції. Через пошкодження скульптури проти трьох осіб відкрили кримінальне провадження, триває розслідування.

Відомо, що пожежникам вдалося очистити більшу частину фарби зі скульптури.

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