Кліматичні активісти облили чорною фарбою скульптуру Бременських музикантів у Німеччині, передає "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Фото: Facebook/Letzte Generation Забруднена чорною фарбою скульптура Бременських музикантів

У Бремені, що на півночі країни, статуя є відомою пам'яткою.

Свідки побачили трьох активістів із плакатами протестної групи "Останнє покоління" і повідомили про їхні дії поліції. Через пошкодження скульптури проти трьох осіб відкрили кримінальне провадження, триває розслідування.

Відомо, що пожежникам вдалося очистити більшу частину фарби зі скульптури.