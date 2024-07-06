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На тлі "московського вояжу" Орбана угорський уряд скасував зустріч з МЗС Німеччини

У Берліні "неприємно вражені" таким рішенням країни, що головує в ЄС.

На тлі "московського вояжу" Орбана угорський уряд скасував зустріч з МЗС Німеччини
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Угорська дипломатія у всій її красі: після поїздки Віктора Орбана до Москви на зустріч із диктатором Путіним міністерство закордонних справ країни скасувало запланований на понеділок візит до Будапешта колег із Німеччини. 

Як пише Reuters, 8 липня очільниця німецького МЗС Анналена Бербок повинна була обговорити нагальні питання зі своїм візаві Петером Сіярто. Але запрошення для німецької делегації наразі скасоване. Зустріч, найімовірніше, перенесуть на інший час.

У Берліні такий крок Угорщини викликав негативні емоції. У міністерстві закордонних справ Німеччини говорять, що "вражені" вчинком уряду Орбана і хочуть "серйозної та чесної розмови" з країною, яка 1 липня розпочала головування у Раді Європейського Союзу. 

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