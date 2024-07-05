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Новий прем'єр-міністр Великобританії оголосив склад свого уряду

Король Чарльз ІІІ схвалив кадрові призначення Кіра Стармера.

Новий прем'єр-міністр Великобританії оголосив склад свого уряду
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

5 липня новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив склад свого уряду.

Перелік оприлюднили на урядовому сайті, а в соцмережах опублікували фото міністрів.

Король Чарльз ІІІ схвалив кадрові призначення Стармера.

Заступником прем'єра стала Анжела Рейнер (заступниця лідера лейбористів), МЗС очолив Девід Леммі, Міноборони - Джон Гілі, Міносвіти - Бріджит Філіпсон, Міненерго - Ед Мілібенд тощо.

  • Politico зазначало, що зміна влади у Великобританії не повинна суттєво вплинути на підтримку Лондоном України. Кір Стармер упродовж останніх чотирьох років намагався переконати британських виборців, що його партія патріотична і дбає про національну безпеку і має співзвучну позицію з консерваторами у зовнішній політиці й відданість НАТО та війні в Україні.
  • Девід Леммі й Джон Гілі, які відвідали Київ у травні, запевнили, що лейбористський уряд Великобританії буде повністю відданий підтримці Києва.
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