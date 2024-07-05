Новий прем'єр-міністр Великобританії оголосив склад свого уряду

5 липня новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив склад свого уряду.
Перелік оприлюднили на урядовому сайті, а в соцмережах опублікували фото міністрів.
Король Чарльз ІІІ схвалив кадрові призначення Стармера.
Заступником прем'єра стала Анжела Рейнер (заступниця лідера лейбористів), МЗС очолив Девід Леммі, Міноборони - Джон Гілі, Міносвіти - Бріджит Філіпсон, Міненерго - Ед Мілібенд тощо.
- Politico зазначало, що зміна влади у Великобританії не повинна суттєво вплинути на підтримку Лондоном України. Кір Стармер упродовж останніх чотирьох років намагався переконати британських виборців, що його партія патріотична і дбає про національну безпеку і має співзвучну позицію з консерваторами у зовнішній політиці й відданість НАТО та війні в Україні.
- Девід Леммі й Джон Гілі, які відвідали Київ у травні, запевнили, що лейбористський уряд Великобританії буде повністю відданий підтримці Києва.