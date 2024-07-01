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У першому турі парламентських виборів Франції перемогла пантія Ле Пен

На другому місці – блок лівих партій "Новий народний фронт".

У першому турі парламентських виборів Франції перемогла пантія Ле Пен
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

У першому турі парламенських виборів Франції перемогу здобуло "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якого є Марін Ле Пен із 33,1% голосів (понад 10,6 млн голосів). Хоча офіційно головою французької ультраправої партії "Національне об'єднання" є Жозеп Барделла. На другому місці за результатами першого туру виборів є блок лівих партій "Новий народний фронт".

Про це пише Le Monde за результатами, наданими Міністерством внутрішніх справ Франції.

"Новий народний фронт" здобув 27,99% голосів,  за них проголосували майже 9 мільйонів виборців. 

Пропрезидентський блок разом отримує 20,04%. 

Праві "Республіканці" отримали лише 6,57% голосів, а разом з іншими правими кандидатами – 10,23%. Явка виборців складала 66,7%.

У Франції діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.

Другий тур виборів призначений на 7 липня. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. 

  • 9 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту. 
  • Таку заяву від зробив після оголошення результатів виборів до Європарламенту. 
  • Напередодні парламентських виборів рейтинг Макрона впав до найнижчого рівня за три місяці, і це дало поштовх ультраправій партії “Національне об’єднання”.
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