У першому турі парламентських виборів Франції перемогла пантія Ле Пен

У першому турі парламенських виборів Франції перемогу здобуло "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якого є Марін Ле Пен із 33,1% голосів (понад 10,6 млн голосів). Хоча офіційно головою французької ультраправої партії "Національне об'єднання" є Жозеп Барделла. На другому місці за результатами першого туру виборів є блок лівих партій "Новий народний фронт".
Про це пише Le Monde за результатами, наданими Міністерством внутрішніх справ Франції.
"Новий народний фронт" здобув 27,99% голосів, за них проголосували майже 9 мільйонів виборців.
Пропрезидентський блок разом отримує 20,04%.
Праві "Республіканці" отримали лише 6,57% голосів, а разом з іншими правими кандидатами – 10,23%. Явка виборців складала 66,7%.
У Франції діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.
Другий тур виборів призначений на 7 липня. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців.
- 9 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту.
- Таку заяву від зробив після оголошення результатів виборів до Європарламенту.
- Напередодні парламентських виборів рейтинг Макрона впав до найнижчого рівня за три місяці, і це дало поштовх ультраправій партії “Національне об’єднання”.