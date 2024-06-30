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Суд Панами виправдав 28 осіб обвинувачених у справі про "панамські документи", — Reuters

Суддя постановив скасувати запобіжні заходи щодо всіх обвинувачених.

Суд Панами виправдав 28 осіб обвинувачених у справі про "панамські документи", — Reuters
справа "панаського архіву"
Фото: EPA/UPG

Суд Панами виправдав 28 осіб, звинувачених у відмиванні грошей у справі "панамського архіву". Водночас, прізвища виправданих осіб не повідомляють, пише агенство Reuters.

Зокрема, ідеться про одного з засновників юридичної фірми Mossack Fonseca громадянина Німеччини Юргена Моссака. І другого співзасновника компанії Рамона Фонсека, якийпомер у травні 2024 року

Суддя Балуїза Маркінес постановив скасувати запобіжні заходи щодо всіх обвинувачених і вказав, що кримінальний процес скасовано через смерть одного із обвинувачених.

Як зазначає агенство, фірма Mossack Fonseca опинилась у центрі уваги у 2016 році після витоку конфіденційних документів, які викрили рахунки в податкових гаванях, пов’язані з численними політиками та знаменитостями.

Розслідування журналістів, розпочате в 2014 році, викрило розгалужені корупційні схеми та відправило до в'язниці десятки латиноамериканських політичних і бізнес-лідерів, у тому числі кількох колишніх президентів.

"Панамські документи" були опубліковані у квітні 2016 року Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів спільно з Центром дослідження корупції та організованої злочинності. Журналісти отримали доступ до документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, яка надавала послуги реєстрації офшорних компаній.

У 2018 році Центр дослідження корупції й організованої злочинності опублікував нові документи з "Панамського архіву", пов'язані з юридичною компанією Mossack Fonseca, які охоплюють період 2016-2017 років.

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