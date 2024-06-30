«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати
«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Звільнити українських священиків із полону вдалося за сприяння Ватикану
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
Унаслідок удару РФ по Вільнянську у Запорізькій області загинуло 7 осіб, серед жертв є діти (оновлено)
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Батальйон "Птахи Мадяра" розширився до полку і розпочав рекрутинг
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
«Найчастіше чуємо питання “Чого ви це робите замість держави?”». Один день з командою, що допомагає пораненим військовим на ВЛК
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
ГоловнаСвіт

В Ізраїлі відповіли на погрози Ірану щодо "війни на знищення"

Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, якщо "Хезболла" не припинить вогонь.

В Ізраїлі відповіли на погрози Ірану щодо "війни на знищення"
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац заявив про готовність застосувати вогонь проти Лівану попри погрози Ірану, якщо угрупування "Хезболла" продовжуватиме обстрілюватиме ізраїльську територію.

Про це Ісраель Кац повідомив у мережі "X".

"Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка:  якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок", — ідеться у заяві глави МЗС Ізраїлю.

Також він додав, що "режим, який загрожує знищенням, заслуговує на знищення".

У суботу Представництво Ірану в ООН зробило заяву, що Тегеран оголосить війну на знищення у разі нападу Ізраїлю на Ліван.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies