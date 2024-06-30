В Ізраїлі відповіли на погрози Ірану щодо "війни на знищення"

Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, якщо "Хезболла" не припинить вогонь.

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац заявив про готовність застосувати вогонь проти Лівану попри погрози Ірану, якщо угрупування "Хезболла" продовжуватиме обстрілюватиме ізраїльську територію.

Про це Ісраель Кац повідомив у мережі "X".

"Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка: якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок", — ідеться у заяві глави МЗС Ізраїлю.

Також він додав, що "режим, який загрожує знищенням, заслуговує на знищення".

У суботу Представництво Ірану в ООН зробило заяву, що Тегеран оголосить війну на знищення у разі нападу Ізраїлю на Ліван.