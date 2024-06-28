Кримінальну справу щодо настоятеля Святогірської лаври скерували до суду

Митрополит УПЦ МП Арсеній в одній із своїх проповідей "озвучив місця розташування українських блокпостів навколо Святогірська".

Кримінальну справу щодо настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія, який підозрюється у здачі окупантам позицій ЗСУ скерували до суду.

Про це під час брифінгу повідомила керівник пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, пише Укрінформ.

"Наразі матеріали кримінального провадження вже скеровані до суду для розгляду по суті. У кримінальному провадженні все залишилось так само, як і було на стадії підозри", — зазначила вона.

Правоохоронниця нагадала, що під час однієї з літургій клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ.

За що йому і було повідомлено про підозру за ч. 2 ст.114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух зброї, озброєння, бойових припасів та підрозділів ЗСУ) Кримінального кодексу України.

25 квітня настоятеля Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП Арсенія взяли під варту.

Хто такий митрополит Арсеній