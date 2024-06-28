Кримінальну справу щодо настоятеля Святогірської лаври скерували до суду

Кримінальну справу щодо настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія, який підозрюється у здачі окупантам позицій ЗСУ скерували до суду.
Про це під час брифінгу повідомила керівник пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, пише Укрінформ.
"Наразі матеріали кримінального провадження вже скеровані до суду для розгляду по суті. У кримінальному провадженні все залишилось так само, як і було на стадії підозри", — зазначила вона.
Правоохоронниця нагадала, що під час однієї з літургій клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ.
За що йому і було повідомлено про підозру за ч. 2 ст.114-2 (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух зброї, озброєння, бойових припасів та підрозділів ЗСУ) Кримінального кодексу України.
25 квітня настоятеля Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП Арсенія взяли під варту.
Хто такий митрополит Арсеній
- Народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро, Карелія. Закінчив Московську духовну семінарію. У 1992 році був рукопокладений в сан диякона та в сан ієрея, а пізніше - пострижений в чернецтво та визначений другим священником до Петропавлівського храму м. Красний Лиман. У 1993 році Арсенія перевели в число братії Свято-Успенського монастиря та призначили на посаду благочинного обителі. У 1995 році - намісником Святогірського монастиря із возведенням в сан ігумена. Того ж року возведений в сан архімандрита.
- У 2005 році Арсеній став єпископом Святогірським, вікарієм Горлівської єпархії. У 2007 році лавру було екстериторіально підпорядковано Донецькій єпархії, тому став вікарієм Донецької єпархії.
- У 2010 році піднесений в сан архієпископа, а в 2015 - митрополита.
- У 2014-2015 роках лавра в якій він служив, негласно підтримувала бойовиків.
- У 2018 році Арсеній заявив, що війну почала Україна, а не росія. Характеризував війну як "громадянський конфлікт".
- У 2020 році у Святогірській лаврі, де Арсеній був намісником, пройшов форум "люди миру". Форум за задумом УПЦ МП мав "примирити ворогуючі сторони".
- У 2019 році журналісти побували у церковних магазинах при лаврі та побачили там антивакцинаторську літературу, брошури проти інших українських церков та української мови. Того ж року митрополит Арсеній проігнорував карантинні обмеження під час богослужінь. Відтак, у Великодню ніч до Лаври прийшли сотні вірян, частина з яких не мали захисних масок. У зв’язку з цим поліція почала розслідування через порушення санітарних правил.
- 28 грудня 2022 року громадянство Ігоря Яковенка (митрополита Арсенія) та ще 12 представників УПЦ МП було призупинене президентським указом.