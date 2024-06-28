Зеленський прокоментував новий інструмент підтримки України від НАТО: це не альтернатива "Рамштайну"

Володимир Зеленський прокоментував новий інструмент підтримки України від НАТО.

На пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар Зеленський сказав, що ніхто не очікує альтернативи формату "Рамштайн".

"Ніхто не чекає альтернативи "Рамштайну", це буде додатковий інструмент. Тобто "Рамштайн" буде працювати – це для нас важливо, там більше 50 країн і там не тільки країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу такому широкому представництву", - сказав глава держави.

Президент додав, що "інструмент, який сьогодні пропонують країни НАТО і генсек Альянсу (і про це ми з ним говорили), мені здається, це додатковий потужний інструмент".

"Там є дуже важливий один механізм, щоб гроші, які виділяють ті чи інші держави для підтримки обороноздатності України, доходили в Україну. Подивимось, який буде результат", - сказав Зеленський.