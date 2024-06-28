Бурштинська ТЕС якийсь час відновленню не підлягає, — голова Івано-Франківської ОВА

Місто Бурштин взимку ризикує залишитися без тепла і гарячої води.

Росіяни атакували Бурштинську теплоелектростанцію на Івано-Франківщині понад 12 разів, об'єкт не підлягає відновленню.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ефірі радіо "Західний полюс".

Бурштинська ТЕС в Івано-Франківській області через масовані обстріли росіян вже не підлягає відновленню. Відомо, що окупанти завдали понад 12 ударів по теплоелектростанції.

"Певний період часу ми розуміємо, що відновленню Бурштинська ТЕС не підлягає, вона надзвичайно зруйнована", – заявила Онищук.

Очільниця ОВА додала, що через значні руйнування ТЕС місто Бурштин взимку може залишитися без теплопостачання та гарячої води. Наразі узгоджено питання щодо виділення шести котелень для постачання тепла у місті.

Попередній раз російська армія завдала удар по Бурштинській ТЕС 22 березня 2024 року.