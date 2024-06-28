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Окупанти вдарили КАБом по Нью-Йорку на Донеччині, є загиблі та поранені (оновлено)

За останніми даними, загинули четверо цивільних. Ще троє, в тому числі 8-річна дівчинка, поранені.

Окупанти вдарили КАБом по Нью-Йорку на Донеччині, є загиблі та поранені (оновлено)
Наслідки обстрілу Донеччини, фото ілюстративне
Фото: Донецька ОВА

Сьогодні, 28 червня, зранку ворог скинув авіабомби на Нью-Йорк Донецької області, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. 

Російські окупаційні війська нанесли бомбові удари по Торецькій громаді, зокрема, Нью-Йорку. Попередньо, ворог застосував "КАБ-250". В результаті влучання засобу ураження у приватний сектор отримав поранення голови 45-річний чоловік. 

Інший снаряд влучив по багатоквартирній забудові – внаслідок руйнування під’їзду дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставлено до лікарні. Стан дитини оцінюється як важкий.

Пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки. 

Оновлено, 14:35. Пізніше Офіс Генпрокурора повідомив, що внаслідок обстрілу Нью-Йорка загинули четверо цивільних, ще троє, в тому числі 8-річна дівчинка, поранені – розпочато розслідування.

За даними слідства, 28 червня російські окупаційні війська вкотре нанесли бомбові удари по Торецькій територіальній громаді. Застосувавши, попередньо, «КАБ-250», ворог обстріляв селище Нью-Йорк.

Один зі снарядів влучив по багатоквартирній забудові – внаслідок руйнування під’їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних.

Дістали тілесні ушкодження 39-річна жінка та її 8-річна донька. З мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями їх доставлено до медичного закладу. Стан дитини оцінюється як важкий. Також поранено чоловіка у приватному секторі.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів п'ятеро людей загинули й 20 отримали поранення.

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