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Шрі-Ланка просить у Росії компенсацію за вбитих на війні проти України найманців

Дипломати повідомили, що питання про виплати сім'ям убитих і поранених порушувалося на переговорах у Москві.

Шрі-Ланка просить у Росії компенсацію за вбитих на війні проти України найманців
Фото: mil.in.ua

Шрі-Ланка запросила у Росії компенсацію за вбитих на війні проти України іноземних найманців.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на МЗС острова.

Дипломати повідомили, що питання про виплати сім'ям убитих і поранених порушувалося на переговорах у Москві під час візиту делегації Шрі-Ланки на чолі з держміністром закордонних справ Тараком Баласурією.

Представники Шрі-Ланки зустрілися із заступником глави МЗС Росії Андрієм Руденком та заступником міністра оборони Олександром Фоміним. На переговорах йшлося про виплату компенсацій сім'ям 17 загиблих та поранених на війні, дострокове розірвання контрактів завербованих та виплату винагород. Про кількість поранених інформації немає.

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Загалом, за даними ЗМІ, у війні Росії проти України з обох сторін беруть участь щонайменше дві тисячі ланкійців.

МЗС Росії про подробиці зустрічі не поінформувало. У повідомленні дипвідомства йдеться, що на зустрічі з Руденком сторони обговорили “актуальні питання російсько-ланкійського порядку денного”. 

  • Раніше МЗС Шрі-Ланки повідомляло, що на війну багатьох ланкійців вербували обманом. Російська сторона, як стверджується, обіцяла найманцям високі зарплати, роботу в тилу та громадянство. 
  • Наприкінці минулого року ланкійська влада припинила в країні роботу агентства, яке вербувало громадян для участі у бойових діях на боці України.
  • Минулого року Росія оголосила вигідний пакет для іноземців, які долучаться до її армії. Зокрема, обіцяли зарплату не менш як 2000 доларів на місяць та прискорений процес отримання російського паспорта. Таким чином близько 15 000 громадян Непалу воюють в Україні на боці російської армії.
  • На початку червня стало відомо, що Індія вимагає від Росії повернути тіла загиблих індійців на війні в Україні і звільнити решту громадян із росармії. Нью-Делі також зажадали, щоб російська сторона перевірила припинення будь-якого подальшого вербування індійців до армії війська країни-агресора.
  • У січні в рядах російської армії помітили найманців із Малайзії. На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнерівці”. 
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