Шрі-Ланка просить у Росії компенсацію за вбитих на війні проти України найманців

Дипломати повідомили, що питання про виплати сім'ям убитих і поранених порушувалося на переговорах у Москві.

Шрі-Ланка запросила у Росії компенсацію за вбитих на війні проти України іноземних найманців.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на МЗС острова.

Дипломати повідомили, що питання про виплати сім'ям убитих і поранених порушувалося на переговорах у Москві під час візиту делегації Шрі-Ланки на чолі з держміністром закордонних справ Тараком Баласурією.

Представники Шрі-Ланки зустрілися із заступником глави МЗС Росії Андрієм Руденком та заступником міністра оборони Олександром Фоміним. На переговорах йшлося про виплату компенсацій сім'ям 17 загиблих та поранених на війні, дострокове розірвання контрактів завербованих та виплату винагород. Про кількість поранених інформації немає.

Загалом, за даними ЗМІ, у війні Росії проти України з обох сторін беруть участь щонайменше дві тисячі ланкійців.

МЗС Росії про подробиці зустрічі не поінформувало. У повідомленні дипвідомства йдеться, що на зустрічі з Руденком сторони обговорили “актуальні питання російсько-ланкійського порядку денного”.