США відновлять постачання авіабомб до Ізраїлю

Бомби будуть доставлені після завершення ізраїльської операції у місті Рафах. Очікується, що це станеться через два тижні.

США відновлять постачання до Ізраїлю 500-фунтових авіабомб, призупинене у квітні через занепокоєння США щодо військової операції Армії оборони Ізраїлю в місті Рафах, повідомляє Укрінформ.

Йдеться про поставку 1700 авіабомб.

Бомби будуть доставлені після завершення ізраїльської операції у місті Рафах, що, як очікується, відбудеться через два тижні.

Американське видання Axios стверджує, що таким чином Білий дім хоче трохи зменшити напругу між президентом США Джо Байденом та прихильниками Ізраїлю через його рішення затримати партію зброї.

Ізраїлю ці снаряди потрібні на випадок, якщо бої з угрупованням "Хезболла" на північному кордоні "переростуть у повноцінну війну".

Тим часом розвідка США очікує початку війни між Ізраїлем та "Хезболлою" у найближчі тижні. Ситуацію ускладнює відсутність перемир'я з ХАМАСом у Газі.