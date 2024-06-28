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У Польщі спалахнула пожежа на перевантажувальному терміналі

Вогонь добрався до паливних баків із 6000 літрів легкозаймистих речовин.

У Польщі спалахнула пожежа на перевантажувальному терміналі
Пожежа у Славкуві
Фото: Мерія Славкува

На світанку 28 червня у Славкуві Сілезького воєводства Польщі сталася пожежа на одному з залізничних перевантажувальних терміналів.

Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що місцеві мешканці чули  "серію дуже гучних вибухів". Окружне управління державної пожежної служби повідомило про те, що в терміналі сталася "велика пожежа", але люди не постраждали.

За інформацією влади міста, між 4:00 і 4:30 було кілька вибухів біля баків із 6000 літрами легкозаймистих речовин. Вогонь поки не поширюється.

Мерія Славкува запевняє, що жодної загрози мешканцям немає і ситуація контрольована. Пожежу вдалося локалізувати. 

Наслідки пожежі у Славкуві
Фото: slawkow.pl
Наслідки пожежі у Славкуві

Борються зі вогнем 17 пожежних бригад із Славкува, Катовіце, Бендзіна, Сосновця та Домброви Гурничої.

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