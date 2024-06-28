На світанку 28 червня у Славкуві Сілезького воєводства Польщі сталася пожежа на одному з залізничних перевантажувальних терміналів.

Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що місцеві мешканці чули "серію дуже гучних вибухів". Окружне управління державної пожежної служби повідомило про те, що в терміналі сталася "велика пожежа", але люди не постраждали.

За інформацією влади міста, між 4:00 і 4:30 було кілька вибухів біля баків із 6000 літрами легкозаймистих речовин. Вогонь поки не поширюється.

Мерія Славкува запевняє, що жодної загрози мешканцям немає і ситуація контрольована. Пожежу вдалося локалізувати.

Фото: slawkow.pl Наслідки пожежі у Славкуві

Борються зі вогнем 17 пожежних бригад із Славкува, Катовіце, Бендзіна, Сосновця та Домброви Гурничої.