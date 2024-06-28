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У Канаді чоловік увійшов в історію як перший кандидат з нулем голосів на виборах

Фелікс-Антуан Амель навіть не зміг проголосувати за самого себе.

У Канаді чоловік увійшов в історію як перший кандидат з нулем голосів на виборах
Канадський парламент
Фото: EPA/UPG

Курйозний випадок стався в Канаді: один із кандидатів на проміжних виборах у Торонто встановив по-справжньому історичне "досягнення", отримавши від виборців нуль голосів.

Як пише The Guardian, Фелікс-Антуан Амель навіть не є політиком: чоловік балотувався лише через бажання продемонструвати недосконалість канадської виборчої системи. У 2015 році прем'єр Джастін Трюдо обіцяв проводити на мажоритарних виборах другий тур, щоб депутатами не ставали ті, хто не має абсолютної більшості. Проте ця обіцянка так і не була виконана.

Амель став одним із 84 кандидатів - аномальна кількість пов'язана з ініціативою "Найдовший бюлетень", яка мала наочно показати проблему відсутності реформ голосування. Свою назву вона виправдала: бюлетень у Торонто справді був довжиною понад метр і значно ускладнив комісії підрахунок голосів.

Коли ж результати оприлюднили, виявилося, що за Амеля не проголосував жоден виборець. Сам чоловік не мав змоги це зробити, бо насправді проживає не в Торонто, а в Монреалі. 

До свого "рекорду" він поставився із гумором: заявив, що став справжнім "кандидатом єдності", бо усі жителі Торонто були єдиними у рішенні його не підтримати.  

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