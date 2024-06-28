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Фаворит французьких виборів озвучив позицію щодо України: обіцяє "не дозволити її поглинути"

Жордан Барделла підтримує нашу державу, але із певними застереженнями.

Фаворит французьких виборів озвучив позицію щодо України: обіцяє "не дозволити її поглинути"
Жордан Барделла
Фото: EPA/UPG

Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла, який вважається основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра Франції після виборів, зробив низку заяв щодо свого ставлення до війни Росії проти України.

Як передає "Європейська правда", політик пообіцяв "не дозволити російському імперіалізму поглинути Україну". Ці слова стали дещо несподіваними на тлі фінансових зв'язків французьких ультраправих з Росією, які неодноразово фігурували у пресі.

Барделла переконує, що його позиція щодо війни "дуже проста і не змінювалася". Вона полягає у підтримці нашої держави, але водночас уникненні ескалації з Росією через її статус ядерної держави. Один із запобіжників - відмова від спрямування до України французьких військ, про яку говорив президент Емманюель Макрон

Цікаво, що з програми "Національного об'єднання", розміщеної на сайті політсити, у розділі оборони було вилучено пункти, які передбачали поглиблення співпраці з Росією, вихід з об'єднаного командування НАТО та відмову від низки спільних військових проєктів із Німеччиною.

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