Мінцифри: Бета-тест електронного бронювання стартує на початку липня

Забронювати працівника за допомогою "Дії" можна буде за одну годину.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері національного марафону анонсував проведення бета-тестування функції електронного бронювання співробітників підприємств.

Як пише "Економічна правда", випробувати нову функцію "Дії" у тестовому режимі зможуть керівники критично важливих для економіки країни компаній вже на початку липня. Кабмін ще раніше підготував усю нормативно-правову базу.

Сервіс дозволить провести процедуру бронювання за одну годину. Керівник подаватиме заявку, а електронна система завдяки доступу до реєстрів визначатиме, чи справді працівник належить до компанії і чи є про нього інформація у базі "Оберіг". Повідомлення про результати бронювання прийде керівнику в "Дії", а військовозобов'язаний побачить новий статус в застосунку "Резерв+".