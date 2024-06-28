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Мінцифри: Бета-тест електронного бронювання стартує на початку липня

Забронювати працівника за допомогою "Дії" можна буде за одну годину.

Мінцифри: Бета-тест електронного бронювання стартує на початку липня
Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації
Фото: Макс Требухов

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері національного марафону анонсував проведення бета-тестування функції електронного бронювання співробітників підприємств. 

Як пише "Економічна правда", випробувати нову функцію "Дії" у тестовому режимі зможуть керівники критично важливих для економіки країни компаній вже на початку липня. Кабмін ще раніше підготував усю нормативно-правову базу.

Сервіс дозволить провести процедуру бронювання за одну годину. Керівник подаватиме заявку, а електронна система завдяки доступу до реєстрів визначатиме, чи справді працівник належить до компанії і чи є про нього інформація у базі "Оберіг". Повідомлення про результати бронювання прийде керівнику в "Дії", а військовозобов'язаний побачить новий статус в застосунку "Резерв+".  

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